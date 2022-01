Home-invasion in Sint-Amandsberg: dochters (16 en 20) waren alleen thuis, twee verdachten opgepakt

Rond 19.25 uur kwam de oproep binnen bij de politie. Daar werd melding gemaakt van een home-invasion, waarbij bewoners van de woning gekneveld werden. “In de omgeving van de woning hebben we één verdachte kunnen aantreffen en oppakken”, zegt Bart De Cocker, woordvoerder van de Gentse politie. “Daarna hebben we verder gezocht en hebben we een voertuig aangetroffen dat in aanmerking kwam. De bestuurder daarvan hebben we ook gearresteerd. Nu moeten we bekijken of die twee personen aan de feiten gelinkt kunnen worden.”

De twee inbrekers zich voor als pakjesbezorgers en alleen de twee dochters van het gezin - 16 en 20 jaar oud - waren thuis op het moment van de feiten. Dat zegt hun vader aan Het laatste nieuws. Een van hen zou aangevallen zijn met traangas toen ze de deur opendeed. De jonge vrouwen konden hun ouders wel alarmeren, waardoor die snel naar huis kwamen. Toen de inbrekers dat hoorden, sloegen ze op de vlucht.