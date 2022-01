‘Hypocriete’ Tim Hofman na vrouwonvriendelijke video: “Ik schaam me”

Na maandenlang onderzoek en een zorgvuldig uitgewerkte aflevering van Boos, wisten Tim Hofman en zijn team het Gooise matras de afgelopen week flink op te schudden. Een paar dagen na de bewuste uitzending is de programmamaker van BnnVara, die het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan het licht wist te brengen, nu zelf onderwerp van gesprek.

“Tim heeft een uitzonderlijk groot rechtvaardigheidsgevoel”, zei voormalig eindredacteur van Boos, Hubert van der Want, eerder deze week tegen de Volkskrant. En mede dankzij dat rechtvaardigheidsgevoel legde de 33-jarige Hofman de misstanden achter de schermen bij The Voice onder een vergrootglas.

De invloed van het online programma is inmiddels zo groot, dat zelfs in de dagen vóór de uitzending drastische beslissingen werden genomen door onder meer RTL en betrokken medewerkers van het talentenjachtprogramma. Zo stapte bandleider Jeroen Rietbergen op, trok de zender de stekker uit The Voice en besloot Anouk de ’corrupte bende’ achter zich te laten en te stoppen als coach van het succesvolle programma.

“Hypocriet”

Een aantal dagen na de veelbesproken uitzending, die inmiddels ruim negen miljoen keer is bekeken, verschijnt er op sociale media een video met onder meer fragmenten uit 2012. Daarin maakt Tim Hofman, in het kader van een ’diepte-interview’, vrouwonvriendelijke opmerkingen tegen Playmate Zimra Geurts. Ook is er een gesprek te zien met Anna Nooshin uit 2017, waarin de Boos-presentator toegeeft weleens te hebben ’getongd met mensen van Bnn’.

Op sociale media wordt Hofman verweten onder meer ’hypocriet’ te zijn. Zo schrijft iemand: “Tim Hofman krijgt een koekje van eigen deeg.” Een ander laat weten: “Tim Hofman heeft iets goeds gedaan door het gedrag bij The Voice te exposen, maar is zelf nou ook niet bepaald zonder zonden.” Ook: “Bij BnnVara hebben ze ook een lekker bedrijfscultuurtje.”

Excuses

In een reactie aan De Telegraaf laat Hofman weten op de hoogte te zijn van de video en de reacties die de beelden oproepen. “Ik schaam me daarvoor. Het was 2012: backstage bij Spuiten en slikken. Ik heb sindsdien veel geleerd, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme en validisme. Het was fout, excuses zijn gepast. Bij dezen.”