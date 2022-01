Chelsea-trainer Thomas Tüchel twijfelt niet (meer?) aan Romelu Lukaku: “Kijk naar Harry Kane...”

Chelsea speelt zondag een topper in de Premier League tegen Tottenham. Een clash tussen spitsen Romelu Lukaku en Harry Kane. Trainer Thomas Tüchel gelooft in onze landgenoot.

De Blues willen absoluut nog eens winnen in de competitie, want het verloor al vier keer op rij punten. Het moet dus gebeuren tegen de buren van Tottenham, nota bene de club van Lukaku’s ex-coach Antonio Conte.

“Ik herinner me dat er heel veel kritiek was op Harry Kane bij de start van het seizoen”, aldus Tüchel over de initiële problemen van de Engelsman met het scoren van doelpunten. “Maar uiteindelijk is hij wat hij is, een doelpuntenmachine. Als je aan zo’n spitsen denkt op dit niveau, dan moeten ze het al doen sinds de dag dat ze zes jaar werden. Die kerels zullen op het einde van het seizoen altijd wel hun goals gemaakt hebben. Omdat ze bewezen hebben dat zij dat kunnen. Het is wat ze doen.”

© ISOPIX

“Hetzelfde geldt dus voor Romelu Lukaku”, ging de Duitser voort. “Hij heeft het gewoon en zal die neus voor goals ook nooit verliezen. We hebben intussen ook gesproken over hoe we het beste uit hem kunnen krijgen. Ik kijk wel eens naar wedstrijden hoor, en ik zie waar hij speelt, hoe hij speelt, en hoe hij dat deed bij Inter.

Lukaku zit dit seizoen aan acht doelpunten in 23 optredens voor Chelsea, waar hij na een goeie start wat wegzakte door een blessure en corona. Hij gaf eind 2021 een ophefmakend interview, waarvoor hij zich later excuseerde bij Tüchel en de club.