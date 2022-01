Statistieken nemen dramatische vormen aan: moet Christiano Ronaldo les volgen bij dé (onbekende) koning van de vrije trap?

Manchester United won zaterdag op de valreep van West Ham. De confrontatie zat lange tijd op slot, tot de ingevallen Marcus Rashford in blessuretijd alsnog de ban brak voor de Red Devils. United wipt zo over West Ham naar de vierde plaats.

Onderweg naar die zege zette Cristiano Ronaldo zich nog eens achter een vrije trap. Die knalde hij… in de muur. De statistieken van CR7 zijn intussen dramatisch te noemen.

En dan te weten dat er in Engeland een echte koning van de vrije trappen rondloopt. Nee, niet Kevin De Bruyne of Harry Kane. Wel James Ward-Prowse, de 27-jarige middenvelder van Southampton. Die scoort de ene krulbal na de andere en zit al aan twaalf goals op zo’n stilstaande fase in de Premier League. De enige die er meer scoorde, is David Beckham.

“Op dit moment is hij de beste ter wereld”, was Man City-coach Pep Guardiola lyrisch in zijn persconferentie voor hun confrontatie (1-1). “Niemand trapt ze beter dan James.”