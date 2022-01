Bijzonder moment: spelers van Ajax vormen erehaag voor tegenstander, een man met een bijzonder verhaal

In de 90e minuut van Ajax-Excelsior Maassluis was er in de ijzig koude Johan Cruijff ArenA een hartverwarmend moment. Devin Plank, speler van Excelsior Maasluis, kwam nog even in het veld en daar zat een bijzonder verhaal achter.

Bij de 20-jarige voetballer werd begin vorig jaar een tumor in het been ontdekt. Na acht maanden met chemo’s en operaties heeft Plank zijn voetbalhobby weer op kunnen pakken en trainer Dogan Corneille gunde hem in de Johan Cruijff ArenA nog een minuutje, waarop zowel Excelsior Maassluis als Ajax een erehaag vormde om hem welkom te heten.

Plank glunderde na afloop voor de camera van ESPN. “Ik ben heel blij dat ik in mocht vallen. Voor de wedstrijd dacht ik: een paar minuutjes zou mooi zijn. Het zag er even niet naar uit dat ik er nog in zou komen, want we hadden al vier keer gewisseld, maar uiteindelijk werd het een mooi moment”, aldus Plank. “Ik denk dat het besef morgen pas komt. Nu zit er nog wat een portie gezonde spanning in me. Daarom ben ik er nog vrij nuchter onder, denk ik.”

Plank heeft nog wel wat arbeid te verzetten, voordat hij weer volledig inzetbaar is voor Excelsior Maassluis. “De komende periode ga ik keihard trainen, in de sportschool en op het veld. Ik ben al elke dag bezig om terug te komen. Ik hoop zo snel mogelijk weer meer minuten te maken.”