Vitesse-topscorer Loïs Openda heeft na de 3-1 nederlaag tegen FC Groningen de wind van voren gekregen van trainer Thomas Letsch. De Duitser was totaal niet te spreken over de rode kaart die de Belg in de 35e minuut van de wedstrijd kreeg voor een elleboogstoot in de buik van FC Groningen-verdediger Mike te Wierik.