Man in levensgevaar na botsing tegen boom in Lommel

Bij een zwaar verkeersongeval in Lommel is zaterdagavond een automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt.

Kort voor 22 uur liep het mis op de Ringlaan (N71) in Lommel. Om een onbekende reden verloor de automobilist de controle over het stuur van zijn voertuig, waarna de wagen tegen een boom belandde.

Door de enorme klap plooide de auto zich deels rond de boom in de middenberm. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg moest de bestuurder uit het wrak bevrijden. De hulpdiensten brachten de man met levensgevaarlijke letsels over naar het ziekenhuis in Pelt.