Duitse politie treedt op tegen mensensmokkelaars die opblaasboten kopen

De Duitse politie zal, in samenwerking met collega’s uit Frankrijk en Groot-Brittannië, optreden tegen mensensmokkelaars die in Duitsland rubberboten en buitenboordmotoren kopen om zo migranten over het Kanaal te smokkelen.

De politie zegt over informatie te beschikken dat opblaasboten, buitenboordmotoren en reddingsvesten die in Duitsland worden gekocht, worden gebruikt bij mensensmokkel van Frankrijk naar Groot-Brittannië.

Een Brits-Duitse samenwerking is op poten gezet om zicht te krijgen op de handel in de rubberboten. Ook de Franse autoriteiten zijn betrokken. Bedoeling is de mensensmokkelbendes - die migranten vanuit Frankrijk over het Kanaal naar Groot-Brittannië voeren - te ontmantelen.

Volgens de Franse politie wordt 90 procent van de bootjes en buitenboordmotoren die smokkelaars gebruiken in Duitsland aangekocht. Vandaar gaat het richting België. In Frankrijk moet bij de aankoop van opblaasboten en motoren immers een identiteitskaart en een telefoonnummer worden voorgelegd.