1.500 motoren brullen voor kleine Dean (4): Markt in Sint-Niklaas stroomt vol

De Grote Markt in Sint-Niklaas stroomt vol met motoren. Die komen er samen ter ere van kleine Dean (4), die eerder deze week dood werd teruggevonden in Nederland.

Na verschillende stille wakes afgelopen week om de kleine Dean te herdenken, was het vanmorgen stoom aflaten in Sint-Niklaas. Om 11 uur vanochtend kwamen de eerste motards al toe op de Grote Markt in Sint-Niklaas. En de motoren blijven maar toekomen. Intussen zijn ze al met zo’n 1.500. Ook een delegatie van de politie zakte af naar de Markt om de kleine Dean een eer te bewijzen.

De actie werd georganiseerd door De samenkomst is een organisatie van motorclubs Crusaders For Justice, The Original Wingmen en Punishers LEMC Limburg. Ook de organisatoren van de wake van afgelopen dinsdag in Sint-Niklaas zullen aanwezig zijn op de herdenking door de motorrijders. “De tekeningen en knuffels die tijdens onze wake achtergelaten werden voor Dean zullen we na zijn begrafenis persoonlijk afgeven aan zijn mama Elke”, vertelt Saïna Van den Hende.

