Tienduizenden betogers in Brussel voor internationale betoging tegen coronamaatregelen

Duizenden betogers zijn zondag naar Brussel afgezakt voor een internationale betoging tegen de coronamaatregelen. De politie spreekt van “meerdere tienduizenden deelnemers”, maar een definitieve telling volgt later. De betogers komen uit verschillende landen - een Zwitserse delegatie is met koebellen gekomen - maar er lopen ook veel Belgen mee. Sommigen vrezen voor hun job door het vaccinatiebeleid van de regering of zijn het niet eens met de manier waarop beslissingen worden genomen. De manifestatie trekt nu richting Jubelpark, waar internationale sprekers speeches houden.