Tienduizenden deelnemers op betoging: “Ik vrees voor mijn job”

Charlotte (31): “Ik vrees voor mijn job”

Charlotte Lannoo (31) loopt met een groot bord mee in de betoging. Ze is verpleegkundige en zit zes jaar in de zorg: “Ik kom rechtstreeks van mijn nachtshift. Ik ben niet gevaccineerd en wil niet onder druk gezet worden. Die verdeeldheid wordt groter en groter. Maar zorg moet er voor iedereen zijn. Niet-gevaccineerden worden nu afgeschreven en daar wordt het gevaarlijk. Ik vrees ook voor mijn job.”

Anonieme papa: “Geen booster door chantage van overheid”

In de betoging stapt ook deze vader, die anoniem wenst te blijven, mee met zijn dochter. “We gaan naar een 1G-beleid, en dat is eigenlijk een verplichting van vaccinatie”, zegt hij aan onze reporter. 1G betekent dat beperkingen alleen voor gevaccineerden niet meer gelden, en het is iets waar politiek over nagedacht wordt maar dat nog lang niet aan de orde lijkt. “Met dat beleid splitsen we de maatschappij, het zal neerkomen op een vorm van apartheid.” Zelf is hij tweemaal gevaccineerd, zegt hij. “Maar de booster ben ik niet van plan om te nemen door de chantage van de overheid.”

Sara: “Ik snap nut van CST niet”

Sara De Smet komt met haar hele gezin betogen vandaag. “Het geeft me hoop als ik zie met hoeveel mensen we hier vandaag zijn. Ik ben niet gevaccineerd en kan nergens nog heen tenzij ik getest ben. Maar dat is absurd, want gevaccineerde mensen geven het virus ook door. Dus ik snap het nut niet van het CST (Covid Safe Ticket, nvdr).”

“We moeten de kinderen beschermen”

Opvallende aanwezigheid in de betoging: Phil en Chantal, beiden 60, in quarantainepak en met een schild waarop een pop hangt. “Ik zou mijn kind ook niet aan een pedofiel die recidivist is toevertrouwen, waarom hen dan laten vaccineren door bedrijven die eerder al fouten maakten? We moeten de kinderen beschermen. Ik laat me niet commanderen door een systeem, zeker als we zo weinig weten over het vaccin.”