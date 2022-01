KV Kortrijk vindt versterking bij AS Roma

KV Kortrijk huurt de twintigjarige Amerikaanse rechtsachter Bryan Reynolds tot het einde van het seizoen van de Italiaanse topclub AS Roma, zo maakte KVK zondag bekend. In het Guldensporenstadion moet hij de opvolger worden van de naar Standard vertrokken Gilles Dewaele.

De tweevoudige Amerikaanse international en voormalige jeugdinternational werd vorige zomer door Roma voor 6,75 miljoen euro overgenomen van FC Dallas. De maanden voordien was hij al op uitleenbasis in de Italiaanse hoofdstad aan de slag.

Reynolds tekende in 2016 als 15-jarige en jongste speler in de clubgeschiedenis zijn eerste profcontract bij Dallas. In het seizoen 2019-2020 brak hij helemaal door en werd hij tot beste speler van de club verkozen.

Vorig seizoen mocht hij in vijf competitiewedstrijden opdraven voor AS Roma. Dit seizoen kwam hij niet verder dan 91 minuten in 3 duels, in alle competities samen. De Amerikaan is in de Jupiler Pro League dan ook op zoek naar speelminuten.