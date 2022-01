Met 7-0 verliezen en toch de heldin van de dag zijn: voetbalster Atlético door rivalen van Barcelona gevierd na donkere periode

FC Barcelona heeft de Spaanse supercup verovert bij de vrouwen. De regerende landskampioen (en Champions League-winnaar) was met liefst 7-0 te sterk voor Atlético Madrid. En toch was Atlético-speelster Virginia Torrecilla de heldin van de dag.

De Spaanse speelde namelijk haar eerste wedstrijd in bijna twee jaar nadat in 2020 een hersentumor werd vastgesteld. Torrecilla barstte na afloop in tranen uit en werd door de winnaressen van FC Barcelona in de lucht gegooid.

De beelden:

