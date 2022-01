Man die doodgereden werd op E40 in Gistel was transmigrant die uit rijdende vrachtwagen sprong

De transmigrant die in de nacht van vrijdag op zaterdag is aangereden, was uit een rijdende vrachtwagen gesprongen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge zondag. Het slachtoffer zou een dertiger zijn uit Eritrea.

De dertiger werd op de E40/A18 richting Brussel aangereden en nog 200 meter meegesleurd. In het donker was het lichaam moeilijk op te merken, waardoor nog meerdere auto’s over het slachtoffer gereden zijn. Het onderzoek toonde intussen aan dat de persoon eerst uit een rijdende vrachtwagen is gesprongen. Hij zat in de vrachtwagen samen met zeven andere transmigranten.

Het parket bevestigt ook dat het om een dertiger gaat met de Eritrese nationaliteit. Het onderzoek naar de juiste identiteit en de omstandigheden loopt nog.