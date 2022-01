FOTO. Gebouwen en wagens beschadigd in Europese wijk, waterkanon ingezet tegen betogers

De sfeer op de betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel is zondagnamiddag in negatieve zin omgeslagen. Aan de staart van de mensenmassa in het Jubelpark heeft de politie het waterkanon en traangas moeten inzetten tegen betogers die de agenten uitdaagden en met allerlei voorwerpen gooiden. In de Europese wijk werden daarbijenkele gebouwen en wagens beschadigd. De rellen begonnen in de buurt van het Schumanplein en de Kleine Wetstraat. Met meerdere waterkanonnen drijft de politie de relschoppers nu het Jubelpark in.