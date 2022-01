“Het leek op een paintballgeweer, alleen was het echt ”: buurtbewoner getuigt over dodelijk schietincident in Aartselaar

Aartselaar

Een 39-jarige Brit met Oost-Europese roots is zaterdagavond in koelen bloede doodgeschoten voor zijn appartement in de Baron Van Ertbornstraat, in het centrum van Aartselaar. Toen de man met zijn auto arriveerde aan zijn woonst, werd hij onmiddellijk onder vuur genomen door een schutter die hem stond op te wachten. Alles wijst in de richting van een professionele afrekening. De daders zijn spoorloos. Buurtbewoners reageren geschrokken: “Het is net als in de film: naar de man toestappen en hem neerschieten.”