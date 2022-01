Overheid betaalt facturen na 16 dagen: “Staat heeft voorbeeldfunctie”

Uit de cijfers blijkt dat de overheid haar facturen gemiddeld 16 dagen na de scandatum voldoet. Zo’n scandatum valt voor elektronische facturen samen met de ontvangst van de factuur, voor papieren facturen komen er enkele dagen postverwerking bovenop. Dat is meteen ook de reden waarom staatssecretaris De Bleeker het belang van de volledige overstap naar digitale facturatie blijft benadrukken.

Dat de gemiddelde termijnen uitkomen op 16 dagen, heeft te maken met het laatste kwartaal van 2021. Dat zorgde voor een kleine stijging van het gemiddeld aantal dagen, terwijl de termijn in de eerste drie kwartalen maar 13 à 16 dagen bedroeg. Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden bij het groot aantal verlofdagen in november en december en anderzijds bij de instap van de penitentiaire instellingen in het digitale facturatiesysteem in november, wat mogelijk voor enkele opstartproblemen gezorgd heeft. In 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aandeel e-facturen het laatste jaar steeg van 10 naar 19%. De facturatie via e-mail steeg dan weer van 29% naar 37%, terwijl het aandeel papieren facturen terugliep naar 44% (tegenover 62% in het begin van het jaar).

“Het is ontzettend belangrijk om transparant te blijven communiceren over de betalingstermijnen van de federale overheid. De staat heeft een voorbeeldfunctie. Wanneer je goederen of diensten levert aan de staat, moet je erop kunnen vertrouwen dat die op tijd haar facturen betaalt. Als staat gaan lenen op kosten van je leverancier is not done”, vindt Eva De Bleeker.