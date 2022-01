Rellen coronabetoging ontaarden in agressief kat- en muisspel: politie bekogeld met nadarhekken en brandende vuilnisbak

De confrontaties met de overblijvende harde kern, ook elders in de stad, worden heftiger, nadat er rellen waren uitgebroken bij de coronabetoging. Het Jubelpark wordt ontruimd. De schade aan gebouwen is groot.

De rellen na de coronabetoging in Brussel lopen uit de hand. Een groep relschoppers bekogelde politieagenten die metrostation Merode in vluchtten met hekken en vuilnisbakken. Aan datzelfde metrostation werd brandgesticht. Intussen blijkt ook enorme schade aan gebouwen - onder meer in de Europese wijk - en aan het straatmeubilair.

Rond 15.15 uur begon de politie met de ontruiming van het Jubelpark. Daarvoor zette ze het waterkanon in. Het bleek het begin van een nieuw kat- en muisspel, waarbij betogers wegliepen en weer terugkwamen. De politie zette de zijkant van het Jubelpark af. Onze reporter stelde vast dat relschoppers kasseien begonnen te gooien naar de politie. Die antwoordde met traangas.

Na het begin van de speeches voor de deelnemers aan de betoging tegen de coromaatregelen in Brussel, omstreeks 14.15 uur, braken rellen uit in de staart van de mars, ter hoogte van de Kleine Wetstraat. Gemaskerde personen gooiden met hekken, stoelen en andere voorwerpen. De politie zette traangas en waterkanon in. Dat bevestigde politiewoordvoerster Ilse Van de keere. In de Europese wijk bleken enkele gebouwen en wagens beschadigd.

In het Jubelpark werden de speeches en de betoging officieel afgebroken. De organisatie riep op kalm te vertrekken, maar vele deelnemers bleven of trokken weer naar het Schumanplein. Organisator Tom Meert distantieerde zich op het podium in het Jubelpark van de relschoppers, de ‘enkele honderden’ die vechten. “Zij zijn de oude wereld, wij de nieuwe”.

De manifestatie tegen de coronamaatregelen is om 11 uur gestart aan het Brusselse Noordstation. Via de Europese wijk ging het richting Jubelpark waar internationale sprekers waren uitgenodigd. De hele betoging had een internationaal karakter, met deelnemers uit Oostenrijk, Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië.

