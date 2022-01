LIGUE 1. Jérémy Doku verliest met Rennes, ook Sels en Clement gaan ten onder

Halverwege leek er nog vuiltje aan de lucht na een vroege goal van Baptiste Santamaria (19’). Toch ging de thuisploeg in de tweede helft nog op en over de Bretoense bezoekers via Lucas Da Cunha (60’) en Jordan Tell (71’). Jérémy Doku werd een minuut voor de 2-1 naar de kant gehaald. Rennes verloor vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden en moet voorlopig vrede nemen met de vijfde plaats in het klassement, met 34 punten.

Ook Straatsburg slaagde er niet in om iets te rapen op bezoek bij Bordeaux (4-3). Matz Sels moest zich uiteindelijk vier keer gewonnen geven. Ui-Jo Hwang kroonde zich tot matchwinnaar met een hattrick. Straatsburg blijft door het verlies van Rennes evenwel vierde met 35 punten.

Clement onderuit in blessuretijd

Een zure nederlaag voor Philippe Clement in de Ligue 1. Op het veld van Montpellier kwamen de Monegasken voor rust 2-0 achter, Ben Yedder zorgde nog voor het rustsignaal voor de aansluitingstreffer. In de 82e minuut leek Vanderson Clement nog een punt te bezorgen, maar in de blessuretijd slikte Monaco nog de 3-2 van Mavididi. Eliot Matazo speelde 67 minuten mee bij de bezoekers.

Monaco ziet zo Montpellier over zich naar de zesde plek springen, de ploeg uit het prinsdom is zevende.