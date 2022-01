Dante Vanzeir nekt ex-club met zeer late goal: “Het ging snel, ik weet ook niet wat de reden voor de penalty was”

Uitgerekend Dante Vanzeir bleek voor Union de grote matchwinnaar tegen Racing Genk. De 23-jarige spits zorgde in de 100ste minuut vanaf de stip voor de 2-1 tegen zijn ex-club. “1-1 was misschien meer correct geweest, maar deze zege nemen we zeker mee”, klonk het bij Vanzeir.

Er was na afloop heel wat te doen om de penaltygoal. “Het ging snel, ik kreeg ook niet goed door wat de reden was dat we een penalty kregen”, vertelde Vanzeir voor de televisiecamera’s. “Ofwel was het omdat Deniz (Undav, red.) afgeblokt werd, ofwel handspel? Ik weet het niet. Deze match was alles of niks, het ging heen en weer in de tweede helft. Langs beide kanten kon de goal vallen, maar wij hebben dan geluk dat we op het einde die penalty krijgen. Op het laatste moment komen we er nog uit met de drie punten, dus het is fantastisch.”

Vanzeir scoorde eerder in de match ook al eens, weliswaar vanuit buitenspel. Dat feestje ging dus niet door. “Ik vertrok op het moment dat ik dacht dat Loic (Lapoussin, red.) de bal ging spelen. Maar Loic kapte nog, waardoor ik al vertrokken was. Uiteindelijk zal het wel correct geweest zijn, ik denk dat het nipt was.”

In de slotfase kreeg hij dan toch nog de kans om voor de beslissing te zorgen tegen zijn ex-club, en dat in de allerlaatste seconden. “Of ik eraan dacht dat het de laatste actie van de match was. Nee, ik dacht aan niet veel, ik concentreer me op die penalty. Ik kies mijn hoek waar ik wil schieten, en de bal gaat binnen. Uiteindelijk is het een beetje een loterij, als je die bal een millimeter verkeerd raakt met je schoen gaat hij een andere kant uit. Uiteindelijk is het fantastisch om in die laatste minuut de zege te pakken.”

Vanzeir kreeg ook de vraag of de zege verdiend was. “Waarom niet? Voetbal is en blijft een spelletje, aan beide kanten waren er kansen. Genk had iets meer balbezit, maar dat is typisch hen. Uiteindelijk moeten er kansen gecreëerd worden. Al was er aan beide kanten gevaar. 1-1 was misschien een meer correcte score, maar deze overwinning nemen we zeker mee.”