Gambiaanse bondscoach Tom Saintfiet klaagt over gebrek aan respect van organisatie Afrika Cup: “Met zes spelers op één kamer”

Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, is niet te spreken over de accommodaties die zijn team toegewezen kreeg in de buurt van Bafoussam, waar Gambia maandag Guinee partij geeft in de achtste finales van de Africa Cup.

“Het is duidelijk dat de organisatie geen enkel respect heeft voor ons”, vertelde de 48-jarige Belgische trainer. “Ik moet een beetje diplomatisch zijn, want tenslotte zijn we hier graag en zijn we blij dat we het al zover geschopt hebben bij onze eerste deelname aan het Afrikaanse landenkampioenschap. Maar het hotel waar ze ons in ondergebracht hebben, is een echte schande. Zes spelers liggen op één kamer en moeten toilet en douche delen. Drie stafleden hebben een eigen kamer, de anderen moeten een tweepersoonsbed delen. En dat in tijden van COVID. Ik werk al veertien jaar in Afrika, maar zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt.”

Het hotel ligt bovendien op tweeënhalf uur rijden van het stadion. “Daar moeten we anderhalf uur op voorhand zijn en dus moeten we vier uur voor de aftrap vertrekken. Ideaal is dat de spelers drieënhalf uur voor een wedstrijd eten, maar dat kan dus niet.”

“We zijn maar een klein land, maar we zijn ook profs en willen respect. Ook in onze kern zitten bekende spelers die in Europa voetballen, maar ze worden door de organisatie niet gerespecteerd en dat is jammer.”

In Bafoussam zijn naast Gambia en Guinee ook Senegal en Ivoorkust geherbergd. Zij nemen het er dinsdag tegen elkaar op. “Als je een toernooi organiseert met vier teams in eenzelfde stadion, je de hotels zelf regelt en betaalt, dan heeft elk team recht op dezelfde dienstverlening. Als je de grote landen in mooie hotels kort bij het stadion onderbrengt en de kleine in één zoals dat van ons, creëer je ongelijkheid. Landen als Senegal, Nigeria of Kameroen hebben misschien meer kans om Afrikaans kampioen te worden dan Gambia. Maar dat moet op het veld uitgevochten worden, niet in het hotel.”