Ongeziene taferelen op Afrika Cup: veldspeler moet noodgedwongen aan wedstrijd beginnen als doelman

De Comorese voetbalploeg verbaasde eerder deze week door in hun allereerste Afrika Cup Ghana te kloppen in de laatste groepswedstrijd en zowaar door te stoten naar de achtste finales. De eilandstaat zal het daarin opnemen tegen gastland Kameroen. Een loodzware opdracht, des te meer omdat de Comoren geen beschikbare keepers meer hebben en dus een veldspeler in doel zullen moeten opstellen.

De reden voor dit bizarre voorval is - wat had u gedacht - het coronavirus. Negen spelers van de eilandstaat testten de voorbije dagen positief en ook de bondscoach en twee andere staffleden zijn besmet. Bij de getroffen spelers zijn reservedoelmannen Moyadh Ousseini en Ali Ahamada. Tot overmaat van ramp ontbreekt ook eerste doelman Salim Ben Boina: hij raakte geblesseerd in het duel met Ghana en is ook out.

Uitstel van de match is in de huidige omstandigheden niet mogelijk. De Afrikaanse confederatie (CAF) bepaalde voor het toernooi dat een wedstrijd gespeeld moet worden als een land elf beschikbare spelers heeft. Er wordt geen uitzondering gemaakt als er geen doelman beschikbaar is. En dus moet een van de fitte veldspelers in doel staan maandagavond.

Wie dat zal worden, is voorlopig nog niet bekend. Assistent-bondscoach Jean-Daniel Padovani - die het woord voerde omdat bondscoach Amir Abdou ook positief testte - bevestigde zondag wel dat de keuze al gemaakt is. Naar verluidt zou de speler in kwestie “op training bewezen hebben dat hij goed kan keepen.” Afwachten of dat voldoende is om een kans te maken tegen het gastland. Faïz Selemani (KV Kortrijk) maakt deel uit van de Comorese selectie.