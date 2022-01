Vernielingen aan gebouwen, gewonde agenten en betogers en brandjes: zo erg liep de coronabetoging uit de hand

Wat begon als een vreedzame betoging, mondde zondag uiteindelijk toch weer uit in rellen. Heethoofden bekogelden de politie met alles wat ze konden vinden, van boomstronken tot kasseistenen, en richtten ook heel wat vernielingen aan in de buurt.

De politie was zondag massaal aanwezig. De betoging was dan wel aangekondigd als vreedzaam, maar de voorbije maanden en jaren zijn al meermaals manifestaties uitgemond in rellen. En dus werden ’s ochtends al betogers gefouilleerd bij aankomst om er zeker van te zijn dat ze geen wapens bij zich hadden. Het leidde al tot zes arrestaties voor de betoging om 11.30 uur begon. Die personen bleken “gevaarlijke en/of verboden voorwerpen, waaronder pyrotechnisch materiaal” bij zich te hebben, aldus de politie.

En toch ontaardde de betoging iets na 14 uur. Terwijl in het Jubelpark 50.000 betogers naar toespraken luisterden, werd de sfeer buiten dat park grimmig. Gemaskerde mannen namen de politie er in het vizier: ze gooiden met stoelen en alles wat niet vast hing. De politie zette traangas in en liet het waterkanon aanrukken.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

De 400 à 500 relschoppers stichtten ook brandjes en gooiden met boomstronken, parkeermeters en veel meer. Drie agenten en twaalf betogers raakten gewond, maar ook heel wat gebouwen in de Europese wijk liepen aanzienlijke schade op. Ramen sneuvelden en de klinkers en stenen op de stoep raakten beschadigd.

Politie bekogeld

De agenten bleven bekogeld worden, en het pijnlijkst was dat zichtbaar aan metrostation Merode. Daar kregen agenten vuilnisbakken, dranghekkens en kasseistenen op hen. Zij moesten de metrohalte inlopen om dekking te zoeken voor alle projectielen.

“Er werd met projectielen gegooid door de relschoppers, vernielingen aangebracht en brandjes gesticht. De politie werd duidelijk aangevallen met zware voorwerpen. Ook een politiewagen werd door de relschoppers aangepakt”, aldus nog de politie.

Kat-en-muisspel

Het kat-en-muisspel ging daarna onverminderd verder. Rond en in het Jubelpark, in de Tervurenlaan en de omgeving. Herhaalde oproepen van de agenten en de organisatoren om de buurt te verlaten werden in de wind geslagen, heethoofden bleven maar terugkeren naar de politie om hen aan te vallen en te bekogelen.

“De relschoppers die bewust de confrontatie zochten met de ordediensten zullen het voorwerp uitmaken van een verder onderzoek, hiervoor zal een gerechtelijke taskforce worden opgericht”, klinkt het achteraf bij de politie. In totaal werden er zeker een zestigtal personen administratief aangehouden en een tiental gerechtelijk omdat ze in het bezit waren of gegooid hebben met projectielen, waaronder brandbare materialen, weerspannigheid en beschadigingen van de openbare weg.

© BELGA

© EPA-EFE

© BELGA

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© BELGA

© AP

© AP

© AP

© REUTERS