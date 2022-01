Armeens president treedt af: “Emotionele beslissing”

Sarkisian verwijst in een verklaring naar beperkte bevoegdheden als president. De president beschikt niet “over de noodzakelijke instrumenten om fundamentele processen in de binnen- en buitenlandpolitiek in een moeilijke tijd voor het land te beïnvloeden”, luidt het.

In verband met het conflict rond de enclave Nagorno-Karabach heeft Sarkisian kritiek geuit aan het adres van premier Nikol Pasjinjan. Armenië verloor in de herfst van 2020 de controle over grote delen van die regio, die deel is van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan riep daarentegen de overwinning uit.

Sarkisian hekelde dat hij niet betrokken was bij de onderhandelingen. Later had hij kiritiek op de verschuivingen die Pasjinjan had doorgevoerd aan de top van het Armeense leger. Sarkisian was vroeger ook eerste minister.

Wie hem opvolgt als president, is voorlopig onduidelijk.