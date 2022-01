Directeur WHO: “Met omikron is einde van pandemie in Europa aannemelijk”

Door de omikronvariant van het coronavirus zijn we aanbeland in een nieuwe fase van de pandemie. Dat heeft onze landgenoot Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zondag gezegd. Volgens hem is een einde van de pandemie “aannemelijk”, al is voorzichtigheid geboden voor de onvoorspelbare facetten van het virus.