32-jarige man gearresteerd na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Achel

De politie arresteerde zondagavond een 32-jarige man die in Achel een dodelijk ongeval veroorzaakt had en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. De man liet daarbij een 44-jarige fietser uit Sierra Leone achter in de berm.

De hulpdiensten kwamen zondag uit bij het levenloze lichaam van een veertiger uit het West-Afrikaanse Sierra Leone. Het slachtoffer, die met de fiets was, lag in de berm van de Militaire Dijk in Achel. De hulpdiensten konden de man niet meer redden.

De lokale politiezone HANO startte een onderzoek na de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in. Zij stuurden een verkeersdeskundige ter plaatse. Op de plaats van het ongeval konden brokstukken teruggevonden worden die afkomstig bleken van een Audi. Het opsporingsonderzoek leidde uiteindelijk naar een 32-jarige man.

Het gaat om de vermoedelijke chauffeur die het ongeval veroorzaakt heeft. Hij pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf en was op het moment van zijn arrestatie geïntoxiceerd. Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Omdat hij onder invloed was werd de man opgesloten. Het verhoor zal gebeuren wanneer de verdachte weer nuchter is.

