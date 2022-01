Club Brugge rekent nog altijd op Skov Olsen (en moet Buchanan even missen)

Club moet echter niet wanhopen: een deal is nog steeds mogelijk en de onderhandelingen zijn nog steeds open. Bij Bologna speelt Skov Olsen alleszins niet meer. Of de Deen straks effectief aansluit bij Club Brugge, moet de komende dagen blijven. “Of er nog een winger bijkomt? Dat gaan we zien, we hebben nog wat tijd”, sprak Alfred Schreuder alvast na de match op Standard.

Hoe rapper Olsen zou tekenen, hoe beter trouwens. Tajon Buchanan – gisteren als invaller goed voor zijn eerste assist – mist de volgende vier duels, waaronder de dubbele confrontatie tegen Gent. Hij is opgeroepen voor Canada, dat van 28 januari tot 3 februari drie belangrijke WK-kwalificatieduels afwerkt.