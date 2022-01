Bestuurder wil vluchten van politiecontrole nabij Luik, maar komt om het leven

Bij een ongeval nabij Luik is zondagavond een man om het leven gekomen. Hij was op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en nadat hij de controle over het stuur verloor, is hij frontaal op een muur gebotst.

De feiten speelden zich af in Saint-Hadelin, een deelgemeente van Olne in de provincie Luik. Toen de bestuurder een politiecontrole zag, is hij op de vlucht geslagen. Volgens burgemeester Cedric Halin reed de chauffeur gevaarlijk snel. “Hij is met een rotvaart door Olne gereden om dan in Saint-Hadelin terecht te komen. Daar heeft hij een bocht gemist en is hij frontaal op een stenen muur gereden.”

De bestuurder, die geen identiteitspapieren op zak had en wiens voertuig noch ingeschreven, noch verzekerd was, overleed ter plaatse.