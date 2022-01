De zucht van opluchting op het Kiel was zaterdagavond te horen tot in Seraing. Na zes opeenvolgende nederlagen in de competitie stak Beerschot tegen OHL nog eens drie punten op zak. Woensdag kan het op het veld van de Luikenaars de degradatiestrijd nieuw leven inpompen. Minstens even belangrijk als de drie punten: tegen OHL werden drie missing links eindelijk nog eens ingevuld.