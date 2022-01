Dat de Anderlecht-middenvelder en de ‘supermakelaar’ dikke vriendjes zijn, hebben ze nooit onder stoelen of banken gestoken. — © BELGA

De nauwe relatie tussen Adrien Trebel en Bayat blijft vragen oproepen. Mogi overtuigde Trebel om een training bij Anderlecht over te slaan om in Frankrijk een topspeler binnen te halen als nieuwe cliënt. Trebel vroeg in ruil een royale commissie.