Ex-basketter Pieter Loridon besmet zichzelf met coronavirus

De reden? De ex-basketter is niet gevaccineerd. Maar hij moet binnenkort op zakenreis, en hij rekent op een herstelcertificaat om toch aan een geldig CST te raken. Loridon was niet bereikbaar op commentaar, maar kondigde zaterdag aan op Twitter: “Vraagje. Je natuurlijke immuniteit boosten door jezelf te besmetten. Is dat een optie?”

Een dag later verkondigde hij dat hij dit gedaan had: “Ja, ik heb me bewust laten besmetten.” Hij plaatste een video online, waarop te zien was hoe hij schijnbaar speeksel van een besmet persoon in zijn neus aanbracht.

“Doelbewust een besmetting opzoeken, is een slecht idee”, zo zeiden experts eerder al. De ziekte na besmetting met de omikronvariant is in het algemeen gezien minder ernstig, maar toch is het risico om in het ziekenhuis te belanden niet nul. Een 51-jarige zangeres uit Tsjechië die zich opzettelijk liet besmetten, stierf aan de infectie. Ook kan je nog steeds long COVID krijgen, en je brengt mogelijk ouderen en kwetsbare personen in gevaar. Bovendien wil niemand de zorg onder druk zetten.

“Ongelooflijk gebrek aan respect”Vlaams Minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) noemt de actie van Loridon respectloos. “Onze uitstekende gezondheidszorg zal ook jou verzorgen als je in het ziekenhuis belandt”, schrijft de minister. “Het getuigt van een ongelooflijk gebrek aan respect ten aanzien van de vele zorgverleners die al twee jaar lang in uiterst moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.”