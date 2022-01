Amir Murillo pakt bewust geel en vertrekt naar Panama

We zaten al te wachten tot het gebeurde, en vijf minuten voor tijd was het zover: Amir Murillo pakte dan toch geel voor tijdrekken. Zijn vijfde dit seizoen, dus is de rechtsachter woensdag geschorst tegen Cercle Brugge. Ideaal, want hij vertrekt naar Panama voor drie belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden.

Vrijdag treffen de Panamezen Costa Rica, de maandag erna Jamaica en nog eens drie dagen later Mexico. Murillo mist dus niet alleen Cercle Brugge woensdag, maar ook Union zondag en de bekerwedstrijd tegen Eupen de donderdag nadien. Wie hem moet vervangen? Sardella of Mykhaylichenko.

“Euuuuh, ja”, zei Murillo toen we hem vroegen of hij bewust geel had gepakt. “Ik zag dat het niet lang meer was en dit leek me de beste manier om het te doen.” Vincent Kompany wist na afloop te vertellen dat hij Murillo er niet op attent hoefde te maken dat hij best geel pakte. “De spelers zijn slim genoeg om die situaties zelf te kunnen inschatten.”

Murillo is overigens niet de enige die Achter de Kazerne een schorsing opliep. Ook Kristoffer Olsson kreeg geel voor tijdrekken en ook bij hem was het de vijfde dit seizoen. Hij ontbreekt woensdag tegen Cercle. Ashimeru is de meest voor de hand liggende vervanger.