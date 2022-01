Lichaam van Franse avonturier nog niet teruggevonden voor kust Azoren

Het lichaam van de Franse avonturier Jean-Jacques Savin (75), die de Atlantische Oceaan in een roeiboot wilde oversteken, is dan toch nog niet teruggevonden. Dat heeft de Portugese marine zondag gezegd. Eerder had de entourage van de man gemeld dat Savin voor de kust van de Azoren dood werd aangetroffen in zijn boot.

“De zoekactie eindigde gisteren/zaterdag zonder dat het slachtoffer werd gevonden”, verklaarde de marine. Tijdens de reddingsoperatie hadden de reddingswerkers goede redenen om aan te nemen dat er een lichaam lag in de kajuit van de sloep, klonk het.

Savin verwierf in 2019 bekendheid omdat hij erin geslaagd was in een ton de oceaan over te steken. Nu wilde hij dat doen in een roeiboot. Op 1 januari was hij vanuit het zuiden van Portugal vertrokken. Donderdagavond stuurde Savin twee noodsignalen uit, waarna niets meer van hem vernomen werd. Zaterdag werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden voor de kust van de Azoren.

