Anderlecht zet druk op Club Brugge en Antwerp, maar: “We blijven op onze hoede voor die teams onder ons”

De top vier tekent zich steeds duidelijker af en Anderlecht kan daar nog een prominente rol in spelen. RSCA won met 0-1 van KV Mechelen en zet de eerste achtervolgers al op 6 punten. Sprankelend voetbal was Achter de Kazerne niet eens nodig. Een flits van Zirkzee en een ijzersterke Hoedt volstonden voor de winst. In zijn laatste 21 matchen verloor paars-wit zelfs maar één keer. Watch out, Club Brugge en co.