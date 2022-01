“Onderwijs prioriteit? In de feiten zijn we onze scholen aan het sluiten”: 1 op 20 leerkrachten geeft aan dat school al dicht is door corona

Het onderwijs raakt stilaan helemaal ontwricht. In een bevraging van de Arteveldehogeschool zegt één op de twintig leerkrachten dat hun school dicht is. “In de feiten zijn we onze scholen aan het sluiten”, zegt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs. Minister Wouter Beke (CD&V) zegt dat een vroegere bespreking van de quarantaineregels “gezien de situatie” voor hem mogelijk is.