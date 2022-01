Alle hens aan dek in de crèches: “Twaalf van de vijftien medewerkers besmet, bij de kinderen ben ik de tel kwijt”

Ook bij de kinderdagverblijven is het aantal sluitingen aan het pieken. In de week van 10 januari was vijf procent van alle crèches dicht, maar Kind & Gezin komt vandaag met nieuwe cijfers over de week van 17 januari die een stuk hoger zullen liggen. “De voorbije week hebben we meer dan driehonderd meldingen per dag gekregen”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Dat wil niet zeggen dat die allemaal moeten sluiten. We analyseren telkens de lokale situatie alvorens we zulke beslissingen nemen. Maar het zegt wel iets over de situatie in het veld.”

Volgens De Federatie Kinderopvang was de situatie nooit zo ernstig. “Ik heb zelf vier vestigingen in Kessel-Lo en Herent”, zegt voorzitter Katja Van Rillaer. “Eén grote was afgelopen week volledig dicht. Maandag (vandaag, red.) gaat die weer gedeeltelijk open. In een andere vestiging zijn twaalf van de vijftien medewerkers besmet. Bij de kinderen ben ik de tel kwijt. Het gaat hard.”

De Vlaamse regering besliste vrijdag om de regeling te verlengen voor crèches die inkomensverlies lijden, omdat ze dicht moeten of omdat er door quarantaines minder kindjes komen. Ouders die hun kinderen niet naar de opvang brengen, moeten niet betalen en verliezen geen respijtdagen. (jvde)