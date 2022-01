Omikron zorgt voor doorbraakinfecties, maar niemand die kan zeggen hoeveel

De worstcasescenario’s zijn niet uitgekomen, maar omikron raast wel in het rond. Tussen 12 en 18 januari werden dagelijks gemiddeld 35.975 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging van maar liefst 49 procent in vergelijking met de week daarvoor.

Gezien de hoge vaccinatiegraad in ons land, en vooral in Vlaanderen, zitten bij die besmettingen ook heel wat gevaccineerde en zelfs geboosterde mensen. Maar hun aandeel in die cijfers? Dat is momenteel niet duidelijk. “Dat wordt niet systematisch bijgehouden of geteld”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Het is voor labo’s onbegonnen werk om positieve testen te koppelen aan de vaccinatiestatus van mensen. De privacyregels laten dat overigens ook niet toe. Zulke data kun je enkel verkrijgen in het kader van studies, en in het geval van omikron zijn die, bij mijn weten, nog niet aan de gang. Al helemaal niet in ons land. Als je al ergens leest of hoort dat vaccin X na Y dosissen zoveel percent beschermt tegen een bepaalde variant, dan is dat een extrapolatie uit kleinere onderzoeken.”

Dergelijk onderzoek is vandaag de dag niet eenvoudig. “Omdat het gaat om zeer gevoelige persoonsgegevens moet het steeds een ethische commissie passeren. Gezien de snelheid van deze pandemie is dat veelal te traag.” (adm)