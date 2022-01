Joachim Coens sneert naar collega’s en De Wever slaat mea culpa: dit viel ons op tijdens de nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen

Het went maar niet, de nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen in tijden van corona. Zo twijfelend de partijvoorzitters in hun nieuwjaarsboodschap een weg zochten tussen crisiscommunicatie en hoop bieden dat de pandemie dit jaar misschien toch opgelost geraakt, zo onwennig voelt het medium van de videoboodschap nog steeds aan. Vier voorzitters waagden er zich het afgelopen weekend toch aan, wapperend met de handen en wiebelend op hun tenen.