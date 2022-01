Open VLD zet Diependaele onder druk over woningdelen: “Mensen willen niet wachten tot 2024”

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) legt deze week een conceptnota neer om woningdelen snel wettelijk mogelijk te maken. “Veel oudere alleenstaanden willen blijven wonen in het huis waar ze hun kinderen hebben opgevoed, maar zijn niet meer bereid of in staat om het huis of de tuin helemaal te onderhouden”, zegt De Vroe. Anderen hebben nu geen tuin en zouden er graag een hebben.