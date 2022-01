Engie geeft nog niet op: nieuwe aanvraag voor gascentrale Vilvoorde

Engie Electrabel heeft een aangepaste vergunningsaanvraag ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. De eerste aanvraag werd in november geweigerd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), waardoor het federaal plan voor de kernuitstap danig in de war werd gestuurd. De gascentrale in Vilvoorde kwam als winnaar uit de CRM-veiling om subsidies te krijgen en was nodig om de energiebevoorrading vanaf 2025 op peil te houden.

De federale regering overweegt nu de alternatieven, met 18 maart als nieuwe deadline. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) rekent niet meer op Vilvoorde, ook al blijft ze dat technisch en financieel de beste optie vinden. Ze stelt haar hoop meer op de volgende in de rij, een Waalse gascentrale, die wel een vergunning krijgt. Want zelfs als Engie veel minder stikstof en ammoniak zou uitstoten, zoals is opgenomen in de aangepaste aanvraag, blijft het hoogst onzeker of de bouw een vergunning zal krijgen.

