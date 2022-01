Dankzij deze virale foto kreeg Syrisch gezin een beter leven: “Ik wil mijn zoon zien spelen en gelukkig zijn”

Het is een van de strafste foto’s van 2021. Vader Munzir gooit zijn zoontje Mustafa lachend in de lucht. Het jongetje is geboren zonder ledematen, wellicht doordat zijn mama tijdens de zwangerschap het slachtoffer werd van een gifgasaanval. Vader Munzir verloor een been tijdens de eindeloze bombardementen in hun thuisland Syrië. Het gezin vluchtte naar Turkije, en daar werd de iconische foto genomen. Het beeld ging de wereld rond, en met effect. Het gezin heeft nu asiel gekregen in Italië.