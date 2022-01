Opnieuw meer dan 3.000 coronapatiënten in het ziekenhuis

Hoewel er in het weekend zoals bijna altijd dagelijks gemiddeld wat minder mensen met Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, bereikt het totale aantal hospitalisaties als gevolg van het coronavirus opnieuw de kaap van 3.000. Er lagen zondag 3.039 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 361 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt maandag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).