Groen: “Vlaamse regering lijkt halfweg legislatuur op zwaar bekraste Tefalpan”

Groen-fractieleider Björn Rzoska is vernietigend over het palmares van de Vlaamse regering halfweg de legislatuur. “De Vlaamse regering lijkt intussen op een Tefalpan met krassen. Alles bakt aan, waardoor de Vlaming het geserveerde beleid niet lust”. Hij verwijst naar het PFOS-schandaal, het gebrek aan goed bestuur op het vlak van milieu en klimaat, de crisissen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang.

De regering mist volgens de groenen leiderschap en daadkracht. De voortdurende afwezigheid van de minister-president is daarbij tekenend. “Sterke Jan (Jambon, nvdr.) vervelde in razendsnel tempo naar Afwezige Jan en reeg de (communicatieve) uitschuivers de voorbije jaren aan elkaar. Ondertussen worden de Vlamingen aan hun lot overgelaten”, analyseert de Groen-fractieleider.

Hij verwijst naar de wooncrisis waar de regering geen pasklaar antwoord op heeft en het gebrek aan ambitie en doortastend beleid op het vlak van klimaat. “De wachtlijsten voor sociale woningen, het gebrek aan ruggengraat om slagkrachtige praktijktesten in te voeren en het totale gebrek aan moed om klimaatkeuzes te maken waarbij ook heilige huisjes aangepakt worden.”

Ook op het vlak van mobiliteit staat de Vlaamse regering volgens Groen nergens: de slimme kilometerheffing komt niet van de grond, de investeringen in De Lijn blijven laag en koning auto blijft de plak zwaaien.

Energiebeleid

Daarnaast is het ook stilstand inzake energiebeleid. “Als de Vlaamse regering energie kan aanwenden om oppositie te voeren tegen de federale regering, dan zie je de minister in elke studio. Maar als er beleid gevoerd moet worden en mensen geholpen moeten worden, dan blinkt de minister uit in afwezigheid”, is het verwijt aan het adres van minister Zuhal Demir (N-VA).

Voor Groen laat Jambon I op sociale domeinen de mensen totaal aan hun lot over. De regering heeft geen antwoord op het gigantische lerarentekort, terwijl de kinderopvang op een crisis afstevent en mentale welzijn bij jong en oud naar een dieptepunt zakt.

PFOS

Tot slot verwijst de partij naar de grote bestuurlijke schandalen zoals de fraude bij de contactopsporing, het debacle rond de terugdraaiende tellers van zonnepanelen en het PFOS-schandaal. “Het PFOS-dossier toont pijnlijk scherp aan hoe de Vlaamse regering het belang van bedrijven altijd laat primeren op mensen. Het gevolg daarvan is dat Oosterweel betaald wordt met de gezondheid van de Vlamingen. De PFOS-gate is het toppunt van een beleid in verval”, besluit Björn Rzoska.