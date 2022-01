Antwerpen

Vijf maanden na de fietstocht naar aanleiding van het verkeersongeval waarbij twee jonge zusjes om het leven kwamen, krijgt Lieven Jacobs een GAS-boete van 50 euro in de bus. Hij wordt beschouwd als de organisator en had de protestfietstocht niet aangevraagd. “Ik ervaar dit als een pestmaatregel”, zegt hij. “Dit is een vorm van machtsmisbruik.”