Politievakbond kwaad na nieuw geweld tegen agenten op coronabetoging in Brussel: “We zijn de pispaal van de maatschappij”

Politievakbond NSPV is “enorm kwaad” nadat er zondag tijdens de coronabetoging in Brussel opnieuw geweld gebruikt is tegen de agenten. “Elke dag wordt duidelijk dat de politie de pispaal is van wat er verkeerd loopt in dit land”, aldus NSPV-woordvoerder Carlo Medo aan VRT Nws. “Ronduit schandalig”, zo reageert ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.