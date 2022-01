Dries Mertens scoort en geeft assist, maar contractverlenging nog niet aan de orde: “Hij zal de voorwaarden van de club moeten aanvaarden”

Dries Mertens (34) heeft dan wel opnieuw gescoord en een assist gegeven afgelopen weekend. Zijn contractverlenging bij Napoli is daarmee nog niet meteen in orde. Napoli kan het aflopende contract van Mertens met een jaar verlengen aan dezelfde voorwaarden, maar coach Luciano Spalletti liet weten dat de spelers de voorwaarden van de club zullen moeten aanvaarden als ze willen blijven.

Napoli won zondag met 4-1 van rode lantaarn Salernitana. Dries Mertens pikte een penaltydoelpunt en een assist mee en is zo in 2022 goed op dreef nadat hij een moeilijk seizoensbegin kende bij Napoli. Eerst hield een schouderblessure hem begin dit seizoen aan de kant en daarna speelde Mertens niet door de opgelopen trainingsachterstand. Maar sinds oktober krijgt hij opnieuw speelminuten bij Napoli en intussen verzamelde hij al tien basisplaatsen.

Mertens beseft dat hij zich moet tonen op het veld om een contractverlenging bij Napoli af te dwingen. “Hoe meer doelpunten ik maak, hoe meer de voorzitter zal begrijpen dat het de moeite waard is mijn contract te verlengen”, zei de Rode Duivel vorig week over zijn aflopende contract bij Napoli. Na negen jaar dienst loopt zijn contract komende zomer immers af, maar Napoli kan wel een optie voor een extra jaar lichten, zij het aan dezelfde voorwaarden als het huidige contract.

Mertens zit intussen al aan zeven competitiedoelpunten dit seizoen, maar zal deze zomer wel 35 jaar zijn. Het is maar de vraag of zijn goals effectief de club kunnen overtuigen, want voorlopig lijkt Napoli niet meteen happig om hem aan dezelfde voorwaarden te houden. “We hebben een attente voorzitter”, zei coach Spalletti zondag over de situatie. “In de loop der jaren heeft hij altijd sterke teams samengesteld. Nu heeft hij laten weten dat hij de contracten en de rekeningen zal moeten herzien. Ik ken de cijfers niet, maar als een speler bij de club wil blijven, dan zal hij de voorwaarden en de mogelijkheden van de club moeten aanvaarden.”

