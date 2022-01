Flat onbewoonbaar na brand in Laken

In Laken heeft zondagavond een brand gewoed in een appartement aan de Houba de Strooperlaan. Daarbij vielen geen gewonden, maar door de brand is de flat wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer redde ook twee katten uit de brand. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw maandag.

Het vuur in de flat op de derde verdieping van het drie verdiepingen tellend gebouw werd omstreeks 23.35 uur opgemerkt door een buurvrouw. Die zag rook vanonder de deur van de flat komen en verwittigde de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse beukte de brandweer de deur in, maar binnen trof ze niemand aan. Het vuur bleek te woeden in de slaapkamer en was snel geblust.

Twee katten die in de flat aanwezig waren, werden geëvacueerd en kregen ter plaatse zuurstof toegediend. Nadien werden ze overgebracht naar een dierenarts in Etterbeek.

De schade in de flat bleef beperkt, maar de nutsvoorzieningen werden afgesloten, zodat de flat minstens tijdelijk onbewoonbaar is. De oorzaak van de brand is accidenteel, aldus nog de brandweer.