Karim Benzema beroofd tijdens wedstrijd tussen Real Madrid en Elche

Karim Benzema had allesbehalve een topdag afgelopen zondag. De aanvoerder van Real Madrid miste in het Bernabeu een strafschop in de eerste helft tegen Elche, voordat hij in de 58ste minuut zijn ploeggenoten vroegtijdig verliet met een dijbeenblessure.

Real Madrid speelde met 2-2 gelijk, maar de ellende van Benzema ging na de wedstrijd verder: volgens de Spaanse versie van 20 Minutes werd er tijdens de wedstrijd ingebroken in de woning van de 34-jarige Franse spits. Volgens 20 Minutos zou een groep dieven via de tuin het huis van de aanvaller zijn binnengedrongen toen er niemand aanwezig was. Het bedrag van de schade en wat er precies gestolen is, is op dit moment onbekend. Het is niet de eerste keer dat Benzema het slachtoffer is van een inbraak midden in een wedstrijd, in februari 2019 was het hem al eens overkomen tijdens de Clasico.