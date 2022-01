De vaccinatiepas treedt maandag in werking in Frankrijk. Wie ouder is dan zestien jaar en aan een evenement wil deelnemen, op café of op restaurant wil gaan of het openbaar vervoer wil nemen, zal moeten kunnen bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Een negatieve test volstaat alleen nog voor wie een dokter of een ziekenhuis bezoekt.