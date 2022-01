Omikron raast door Vlaanderen. Dé plek waar mensen het virus oplopen, is binnen het gezin. Maar wat als mama, papa én de kinderen in de lappenmand liggen door corona? Hoe zorg je voor elkaar terwijl er ook nog een huishouden te runnen valt? “Drie zoontjes opvoeden zonder corona is zo al pittig, laat staan als iedereen ziek is.”